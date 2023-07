Diventa la colonna sonora della solidarietà, My Soul, una canzone iscritta e musicata da un gruppo di sette persone, che hanno avviato una nobile iniziativa musicale, indirizzata all'aiuto del prossimo.

Si tratta del progetto "Sette Cuori per l'Ail", dedicata all'associazione italiana che promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, linfomi e del mieloma. Il progetto è stato presentato ieri sera in una manifestazione dove c'è stata una grande partecipazione di pubblico, in una grande festa, con la presenza dei vertici provinciali dell'Ail, diverse associazioni di volontariato e culturali, il sindaco Riccardo Uda e parte della sua giunta comunale, i rappresentanti dell'opposizione ed esponenti di società e gruppi musicali.

Una grande festa, per un progetto che ha obiettivi nobili per la solidarietà, con i proventi ricavati dalla vendita del video clip, che saranno interamente devoluti all'Ail. Il protagonista principale del progetto è Sandro Pireddu, imprenditore locale, che ha scritto il testo della canzone, My Soul, avvalendosi dell'arrangiamento musicale del musicista macomerese, Dino Madau. Dino Madau suona anche la chitarra elettrica, mentre Sandro Pireddu canta e duetta con la figlia, la cantante Sara Pireddu.

Il canto accompagnato dalla chitarra acustica di Tore Deriu, dalla batteria di Pinuccio Salis, l'organo di Emanuele Lobino e il basso elettrico di Marco Benevole. Per la realizzazione del progetto è importante la collaborazione dell'associazione culturale Maart City heart Macomer, che ha curato l'aspetto organizzativo e del video clip. Tra gli altri, oltre ai rappresentanti dell'Ail, vi hanno partecipato la Croce Verde di Macomer, il gruppo folk Santa Barbara e il coro polifonico Harmonia Mundi. Una manifestazione condotta abilmente da Stefania Ruiu, che ha invitato tutti ad essere protagonisti attivi nella solidarietà e nelle donazioni.

