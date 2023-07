"Sette cuori per Ail": musica, amicizia e soprattutto solidarietà. E' My Soul, un orginale canto dell'amore, del quale è stato realizzato in video clip. Si tratta di un progetto ideato da Sandro Pireddu, imprenditore locale, che sarà presentato domani sera (ore 9.30), nel corso di una manifestazione che si terrà nel locale Barbanera, a Macomer.

I proventi della manifestazione saranno devoluti alla sezione Ail di Nuoro e Ogliastra. Un progetto che mette insieme sette persone, tra cui l'ideatore, Sandro Pireddu, (che ha scritto il testo della canzone), con gli arrangiamenti musicali di Dino Madau che suona la chitarra elettrica, accompagnati dalla voce della cantante Sara Pireddu, la chitarra acustica di Tore Deriu, la batteria di Pinuccio Salis, l'organo di Emanuele Lobino e il basso elettrico di Marco Benevole.

Un brano che Sandro Pireddu ha scritto per dedicarlo alla sorella, scomparsa qualche mese fa a causa di un male incurabile, che era impegnata in diverse associazioni di volontariato. E' stato realizzato anche un videoclip, a cui vi hanno partecipato in particolare l'associazione culturale Maart City Heart Macomer, la Croce Verde, il gruppo folk Santa Barbara e il coro Harmonia Mundi. Alla manifestazione vi parteciperanno gli esponenti dell'Ail di Nuoro e di altre associazioni di volontariato.

