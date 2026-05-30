Un agrifoglio, per ricordare Luca Demontis, brillante e giovane studioso di Macomer, scomparso due anni fa, è stato piantato nella piazza Indipendenza, al centro di Macomer. La piantumazione è avvenuta stamattina nel corso di una toccante cerimonia, alla quale vi hanno partecipato il sindaco Riccardo Uda, con l'assessore all'ambiente Luciano Mazzette e alla cultura Rita Atzori, quindi i genitori di Luca Demontis, Rino e Marcella, ma in particolare la sorella Sara, che ha voluto questo ricordo. Un piccolo gesto, fortemente simbolico, per dimostrare quanto ancora sia viva la presenza del giovane studioso nei pensieri dei suoi cari e dell'intera comunità macomerese. Un agrifoglio per dimostrare che la presenza di Luca Demontis sia ancora viva, in quei luoghi dove il giovane studioso trascorse la sua infanzia. Una iniziativa fortemente voluta dalla sorella Sara, ma da tutti i familiari.

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