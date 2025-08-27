Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, potrebbe essere il candidato unico per le elezioni provinciali, che si terranno il prossimo 29 settembre. Elezioni che rappresentano una novità assoluta nel panorama politico e amministrativo isolano, quindi un appuntamento importante, seguito con attenzione da tutti coloro che hanno a cuore il futuro e lo sviluppo delle comunità locali. Riccardo Uda, proposto da più parti, sembrerebbe disposto ad accettare questa proposta, ma mette delle precise condizioni che riguardano l'intero territorio e le comunità.

«In qualità di Sindaco di Macomer ho seguito con particolare interesse il dibattito regionale con particolare attenzione a quello sviluppatosi per l’elezione degli organi istituzionali della provincia di Nuoro- scrive in una nota, Riccardo Uda- Il mio interesse è stato sin dall’inizio esclusivamente rivolto agli effetti che il nuovo assetto istituzionale potrebbe generare in termini di sviluppo e crescita per i nostri territori».

Riccardo Uda, a tal proposito, nel dibattito politico sviluppatosi nei giorni scorsi, da più parti ha ricevuto richieste per un suo coinvolgimento in prima persona perché partecipasse alla contesa che dovrà indicare il nuovo presidente della provincia di Nuoro.

«Ho letto questa indicazione con piacere rispetto alla considerazione espressa nei confronti della mia persona e del territorio che ho l’onore di rappresentare- scrive tra l'altro Uda nella nota- questa possibilità- precisa Uda- potrebbe concretizzarsi solo ed esclusivamente qualora fosse inserita in un progetto che partisse dalla necessità di dare voce ai vari territori della Provincia di Nuoro, alle esigenze concrete e alle aspirazioni di crescita delle sue comunità. Un’esperienza vicina ai cittadini che parta dai contenuti e dalle proposte, dalla voglia di cambiare schemi e dinamiche ormai vecchie per dare una nuova prospettiva all’idea che abbiamo del nostro presente e del nostro futuro nella quale metterei a disposizione lo spirito pragmatico che sta guidando la mia esperienza di governo a Macomer. Solo in questo quadro comunitario, fatto di amministratori locali che ogni giorno si spendono nelle loro comunità per risolvere i problemi, sarei interessato ad un mio impegno personale che sarebbe rispettoso di tutte le appartenenze ed esclusivamente impegnato alla soluzione dei problemi che oggi vive l’intero territorio della Provincia di Nuoro».

