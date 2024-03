Ai primi di maggio torna la storica fiera mercato degli ovini. L'importante rassegna, che si svolgerà nell'area fieristica ai piedi del monte di Sant'Antonio dal 3 al 5 maggio, è una manifestazione che coinvolge il mondo agricolo e la zootecnia, in sintonia con la storia e la vocazione del territorio.

Una vetrina importante per gli allevatori di tutta l'isola, ma è soprattutto una opportunità economica per la cittadina. «La manifestazione - dice l'assessore Toto Listo- coinvolge il mondo agricolo e la zootecnia, avvicinando alla nostra cittadina quello che è l'attività economica di riferimento e più identitaria, oggi purtroppo duramente colpita dalla crisi economica, ma anche di vocazione. La fiera rappresenta quindi una ulteriore occasione per rimarcare e accendere i riflettori sull'importanza determinante, sotto il profilo economico, culturale e di tutela del territorio, che ricopre l'allevamento e l'agricoltura in generale. Serve anche per trasmettere ai giovani il valore del lavoro in campagna e su tutti i prodotti che arrivano nelle nostre tavole».

La fiera di Macomer torna quindi agli antichi fasti e sarà sempre valorizzata nei prossimi anni, così come è nei programmi dell'amministrazione comunale.

