Si riparte con le manifestazioni in piazza, per animare la seconda parte dell'estate macomerese, col teatro, ma soprattutto con S'Istiu in Carrela, con tanta musica e quanto altro, una manifestazione per animare l'estate, ideata dal Centro Commerciale Naturale, in collaborazione col Comune e di altre associazioni di Macomer.

Il primo appuntamento della seconda parte del programma è fissato per giovedì prossimo, il 22 settembre, col teatro nel centro storico. Si tratta del secondo appuntamento col gruppo teatrale dei Barbariciridicoli, che propongono "Comicissima", lo spettacolo con canzoni, macchiette, parodie, sketch comici, con in scena personaggi esilaranti, pensato proprio per il pubblico macomerese.

La manifestazione teatrale, curata dal Tino Belloni, avrà come scenario il centro storico, con la caratteristica Piazzetta Pena. Protagonista della serata sarà Marta Proietti Orzella, attrice del teatro sardo contemporaneo, che sarà accompagnata dalla complicità ironica del chitarrista Luca Pauselli. Dopo il teatro tornano quindi le manifestazioni in piazza, S'Istiu in Carrela, lungo le vie commerciali cittadine, dal corso Umberto, a via Gramsci, attraverso via Sardegna e piazza Sant'Antonio.

La prossima settimana gli organizzatori, in primo luogo il Centro Commerciale Naturale e altre associazioni legate al commercio, metteranno a punto una serie di manifestazioni che si svolgeranno a fine agosto e poi a settembre e anche ad ottobre.

© Riproduzione riservata