Cede il terreno e due frane stanno creando una situazione di pericolo per i mezzi in transito lungo la ex Carlo Felice, ora di pertinenza della Provincia, che collega il capoluogo del Marghine con l'area industriale di Tossilo, con Borore e soprattutto con la 131.

Il terreno è franato ai lati della strada nella zona di Serigone, ma anche ai lati del ponte ferroviario di Bardosu. A segnalare il pericolo solo dei cartelli, posizionati dagli operai della Provincia, che indicano anche il limite di velocità sotto il ponte ferroviario, mentre nella zona di Serigone il pericolo è segnalato solo da un nastro biancorosso. Niente di più. Si tratta di un’area di circa quattro chilometri di strada, dove la circolazione è intensa a tutte le ore. Una strada, tra l'altro, trafficata particolarmente da mezzi pesanti e anche da mezzi pubblici.

Proprio nella zona di Serigone sono evidenti le crepe sull'asfalto dove si è già verificata una frana. Quel tratto, infatti, viene sostenuto soltanto da un muro a secco all'interno di un vecchio vigneto, che l'acqua piovana, pian piano, ha reso inutile, fino al crollo che è avvenuto i giorni scorsi. C'è il rischio che quella parte della carreggiata venga interessata dallo smottamento del terreno. Il pericolo che la situazione possa peggiorare è reale.

Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, ha avuto una interlocuzione col commissario della Provincia, Costantino Tidu. «Un colloquio diretto - dice il sindaco - con il commissario Tidu disponibile a tutte le esigenze della comunità. Per la strada per Tossilo ha assicurato l'intervento immediato per mettere in sicurezza il tratto interessato dai cedimenti. Gli uffici della Provincia stanno già provvedendo». Anche l'assessore ai lavori pubblici, Aldo Demontis, ha assicurato che il Comune ha già avviato i contatti con gli uffici della Provincia. «Il problema lo stiamo affrontando - dice Demontis - creando un clima di collaborazione con la Provincia. Abbiamo a cuore la messa in sicurezza di quella strada, ma anche il primo tratto verso Nuoro, con la messa in sicurezza del viadotto di S'Adde».

