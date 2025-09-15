Macomer, si schianta con la macchina e arriva la Polizia: nel marsupio aveva pasticche e ketaminaSorpresa dopo l’incidente, il 38enne residente a Cagliari guidava sotto l’effetto di droghe
Decine di pasticche e 2 grammi di ketamina nella macchina con cui aveva appena fatto incidente.
Una pattuglia della Polizia Stradale ha denunciato un uomo residente a Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il trentottenne si è schiantato con la sua Chevrolet Matiz a Macomer, motivo per cui è stata inviata sul luogo una pattuglia della Polizia Stradale che ha subito notato il suo estremo nervosismo, subito spiegato: all’interno del marsupio conservava numerose pasticche di MDMA già divise e contenute in involucri di cellophane, pronti per la vendita.
In totale sono state sequestrate 53 pasticche e 2 grammi di ketamina.
Il conducente è anche risultato positivo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
(Unioneonline)