Un centinaio di ragazzi per dieci giorni ha dato vita ad una grande festa dello sport, a suon di gol, nella manifestazione sportiva organizzata dalla ASD New Team Macomer.

Si è quindi conclusa la terza edizione del trofeo di calcio a 5, "Il Caravaggio", un torneo dove i protagonisti sono stati i ragazzi esordienti di età compresa tra i 12 e 14 anni, provenienti da tutta l'Isola, oltre quelli del settore giovanile, di età compresa tra i 9 e i 14 anni.

Un torneo per l'amicizia, il divertimento e il rispetto reciproco, al quale hanno partecipato ben 12 squadre. Spettacolo garantito quindi, in tutte le fasi di qualificazione, fino alle semifinali e relative finali. A vincere è stata la squadra dei Liverpolli. Al secondo posto l'Aston Birra e Terza classificata la SSV Boys. Non sono state però premiate solo le prime tre classificate, ma anche i singoli giocatori.

Il miglior portiere è stato il quattordicenne Salvatore Ena di Uri, il miglior giocatore, anch'egli quattordicenne, è stato Jacopo Cossu di Alghero. Giuseppe Piredda di Macomer è invece il capocannoniere del torneo. Gli organizzatori ringraziano le squadre partecipanti, i giocatori e i loro genitori, che per dieci giorni hanno seguito da vicino le fasi del torneo. La società organizzatrice organizza, a partire dal prossimo 6 luglio, la quinta edizione del trofeo di calcio a 5 "Città di Macomer". Seguirà il torneo per gli over 40 e tante altre manifestazioni sportive, per trascorrere insieme e rendere gradevoli le calde serate estive.

