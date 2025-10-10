Nell'istituto scolastico "Giannino Caria" è stato costituito un coro che, attraverso il canto, intende veicolare messaggi significativi e formativamente forti. In quest'ottica si da una grande opportunità ai ragazzi di essere parte attiva nell'essere protagonisti nel percorso formativo legato alla musica e al canto.

Un progetto importante, che coinvolge indistintamente ragazze e ragazzi, ma anche gli insegnanti e i genitori, ben guidati dalla maestra Barbara Cossu, che rientra in un percorso di ampliamento e consolidamento dell’offerta formativa rivolta all’acquisizione delle competenze musicali e non solo. Una passione che sta coinvolgendo una folta rappresentanza di alunni in un’ottica formativa sistemica e integrata.

«Il coro della scuola - dice il dirigente scolastico, Sergio Masia, artefice principale dell'iniziativa - è una bellissima esperienza che caratterizza ancora di più la scelta dell'Istituto nei confronti delle discipline musicali». La maestra Barbara Cossu, incaricata nella realizzazione del progetto, aggiunge: «Da quest'anno, oltre agli alunni e insegnanti, sono stati coinvolti anche i genitori dei ragazzi, in un progetto di continuità. Dopo le ovvie difficoltà iniziali, c'è stato il vero approccio al canto corale, che entusiasma i ragazzi, ma anche gli adulti, tanto che stiamo ricevendo diverse adesioni. Un progetto importante, per il quale dobbiamo ringraziare la sensibilità del dirigente scolastico, che ha sempre creduto e crede fortemente in questo progetto».

Il progetto consiste nel potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, ma anche la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo. Non solo, si procede anche nella valorizzazione della scuola, intesa come comunità attiva, aperta al territorio. Il corso ha fatto la sua esibizione pubblica, durante una manifestazione organizzata dal coro Harmonia Mundi.

