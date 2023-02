Da oggi a Macomer le scuole elementari del plesso di via Bechi Luserna sono chiuse, con un ordinanza del sindaco, fino a data da stabilirsi. La scuola, riaperta recentemente, resterà chiusa per problemi legati al funzionamento del riscaldamento.

Per questo gli alunni e insegnanti sono stati trasferiti in altri istituti.

Secondo le disposizioni del dirigente scolastico, Rosella Uda, le classi dalle prime fino alle quarte frequenteranno le scuole di Sertinu, mentre le quinte frequenteranno la scuola media, sempre in via Bechi Luserna.

Una situazione che sta creando polemiche e proteste, anche politiche.

L'esponente di Fratelli d'Italia, Arturo Uleri, in un comunicato tra l'altro scrive: «I bambini e docenti saranno di nuovo divisi tra le scuole di Sertinu e in via Bechi Luserna e le famiglie, corpo docente e personale di supporto ripiombano nell'incubo di dover fare la spola fra due edifici con i relativi ritardi e disagi che questa organizzazione comporta. Troviamo paradossale che dopo due anni di ristrutturazione, da cui è stato interessato l'edificio, ci si ritrovi nuovamente al punto di partenza. Altrettanto paradossale è che a pochi mesi dai problemi al riscaldamento della scuola di Sertinu ci si ritrovi nelle stesse condizioni anche in quella di Padru».

© Riproduzione riservata