È la bretella della statale 129 bis, che collega il capoluogo del Marghine con la Planargia, denominata circonvallazione di Sindia, di proprietà della Provincia di Nuoro. La strada, chiusa dal mese di agosto del 2021, per consentire i lavori di sistemazione del fondo stradale, era stata riaperta 10 giorni fa, con tanto di inaugurazione ufficiale, con la presenza dell'assessore regionale ai lavori pubblici, Pierluigi Saiu, ma immediatamente richiusa al traffico per consentire i lavori di messa in sicurezza della parte della circonvallazione non interessata dall'intervento finanziato dalla Regione.

Quella bretella sarà riaperta al traffico domani, perché sono stati ultimati i lavori di sistemazione di alcune buche e la messa in sicurezza di un intero tratto. Lo annuncia con una ordinanza la direzione della Provincia di Nuoro. Ovviamente su quel tratto di strada, ancora da completare l'intervento per la messa in sicurezza totale, si dovrà procedere con la più assoluta prudenza. Per questo la provincia ordina che non si dovrà procedere oltre i 30 chilometri orari.

