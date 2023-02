La linea turistica tra Macomer e Bosa marina era stata interrotta nel luglio del 2021 a causa di un grosso incendio che aveva distrutto circa 4 mila traversine in legno.

Da allora l'attività ha subito un’interruzione, creando disagi e danni economici in tutto il territorio, soprattutto per quanto concerne la programmazione turistica, affidata alla cooperativa Esedra. Ora l'Arst annuncia che i lavori di ripristino della linea, (tra Tresnuraghes e Bosa Marina), saranno portati a termine entro il prossimo mese di maggio. Un sospiro di sollievo per gli operatori turistici, in particolare per la cooperativa Esedra, che comunque perderà tutta la programmazione per la prossima primavera, Pasquetta compresa. Proprio il Trenino verde è stato il fiore all'occhiello della proposta degli operatori del Marghine, alla Borsa Internazionale del Turismo che si è svolta a Milano dal 12 al 14 di febbraio.

Nello stand della regione e della delegazione del Marghine, capeggiata dalla presidente della cooperativa, Rossana Muroni, è stato messo in vetrina il patrimonio storico e culturale del Marghine, in particolare il Trenino verde, assieme alle altre manifestazioni esposte grazie a dei cortometraggi realizzati da Marco Benevole dell’associazione culturale Maart. «Abbiamo avuto diversi contatti – dice la presidente Rossana Muroni – ma soprattutto i contatti si sono concentrati particolarmente sul Trenino verde. Certo, la primavera è ormai compromessa, ma speriamo di poter fare la piena programmazione per tutto il periodo estivo e anche in seguito».

© Riproduzione riservata