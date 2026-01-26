Saranno a breve riappaltati i lavori per la realizzazione della nuova sede dei vigili del fuoco, che avrà una rilevanza strategica a livello regionale. La realizzazione di questa importante opera pubblica, attesa da circa 40 anni, consente ai vigili del fuoco di poter fruire di una sede moderna e rispondente alle attuali esigenze operative. L'area di 14 mila metri quadri, donata dal Comune, era stata individuata negli anni novanta del secolo scorso nel quartiere di "Sertinu".

I lavori di realizzazione del nuovo presidio, per un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro, erano o già in fase di avanzata esecuzione, sospesi prima del Covid per un probela con l'impresa appaltatrice. Recentemente del problema si è interessata anche l'amministrazione comunale.

«Qualche mese fa abbiamo preso contatto con il comando dei vigili del fuoco- dice il sindaco, Riccardo Uda- per sapere quando potranno riprendere i lavori di questa importante opera. In quella circostanza ci hanno assicurato che a breve i lavori per la continuazione e il completamento dell'opera sarebbero stati riappaltati. Purtroppo non sappiamo altro».

