Nell'arco di un anno dall'uscita dall'Unione dei Comuni del Marghine, la Polizia Locale di Macomer si rinforza e potenzia i servizi. Sono stati assunti due nuovi agenti e sono stati acquistati due moderni autoveicoli, con attrezzature d'avanguardia, dotati anche di defibrillatori. Dopo la nomina del nuovo comandante, si procede verso il potenziamento, col servizio proiettato nel futuro.

Ad un anno dalla sua riattivazione dopo la lunga parentesi di circa dieci anni, trascorsi al servizio dell'Unione dei Comuni del Marghine, il servizio è stato notevolmente migliorato, grazie alla scelta voluta dall'attuale amministrazione comunale, capeggiata da Riccardo Uda, per rafforzare ulteriormente le attività di controllo nel territorio, della viabilità e dei servizi a tutela dei cittadini. Operazione che sta dando i suoi frutti. «Stiamo aumentando i livelli di controllo e migliorare il servizio nel territorio- dice il comandante, Alessandro Corrias- stiamo cercando di completare l'organico con nuove risorse umane che consentiranno di potenziare la presenza della polizia locale nelle zone nevralgiche della cittadina».

Numerose le iniziative promosse in questi ultimi mesi, tra le quali e di rilievo quella che ha portato alla rimozione dalle strade cittadine di una cinquantina di veicoli in stato di abbandono che creava degrado ovunque. Per quanto riguarda le attrezzature, sono stati acquistati due moderni veicoli, dotati di defibrillatori, per poter garantire una migliore qualità di interventi della Polizia Locale a tutela dei cittadini. Fra le attività programmate, dal 19 agosto è previsto un intervento per garantire un transito regolare nel pubblico servizio nella piazza Garibaldi e nella via Arborea. Dall'inizio di settembre si prevede di estendere tutto al corso Umberto e alle aree disciplinate da sosta a disco orario e dare impulso alle attività economiche delle zone centrali.

© Riproduzione riservata