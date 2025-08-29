Macomer, Pirisi (Pd): «Riccardo Uda candidato alla provincia? Il candidato unico è Ciccolini»«L’opzione Uda è del tutto autoreferenziale e velleitaria, promossa da una destra in grande difficoltà dopo la pesante sconfitta alle ultime comunali»
"Per le elezioni della provincia di Nuoro, il candidato unico alla presidenza è Giuseppe Ciccolini". A dirlo è Luca Pirisi, esponente di punta del Pd nel territorio, all'opposizione in consiglio comunale. «Ciccolini- dice Pirisi- è già riconosciuto pubblicamente dalla maggioranza dei Sindaci e amministratori dei diversi territori».
La candidatura di Riccardo Uda, sindaco di Macomer? «Quella è un’opzione del tutto autoreferenziale e velleitaria, promossa da una destra in grande difficoltà dopo la pesante sconfitta alle ultime comunali di Nuoro. Possibilità priva di prospettiva, nata senza il minimo coinvolgimento degli amministratori del Marghine e che potrebbe risultare estremamente dannosa, con il rischio concreto di non eleggere neanche un consigliere e di isolare il territorio. Di fronte agli enormi problemi che assillano la nostra comunità, il Sindaco Uda farebbe bene a concentri sul governo di Macomer».
Pirisi si sofferma anche sui problemi locali. «Il gruppo civico Macomer 2030 intende fare chiarezza su alcune delle principali questioni aperte nel dibattito cittadino- spiega Pirisi- prima di tutto la necessità di riequilibrare il rapporto tra maggioranza e minoranza. Nel corso dell’ultima seduta ho avuto un forte diverbio con il Sindaco. Utilizza la propria posizione di forza per prendere decisioni unilaterali, vivendo le commissioni e il Consiglio come mere formalità. Spesso diventiamo in automatico nemici e screditatori. La cosa più grave però è che il sindaco ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio ovvero la figura superpartes che dovrebbe moderare il dibattito e tutelare tutti i gruppi. Per questo vogliamo chiedere una modifica del regolamento per scorporare le due funzioni».