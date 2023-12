Addio a Saturnino Fadda, il barbiere che ha tagliato i capelli a due generazioni di macomeresi e anche di tante persone del circondario.

Una cittadina in lutto, che piange uno dei personaggi più conosciuti, quasi una istituzione a Macomer, l'amico di tutti e il maestro per tanti giovani parrucchieri per uomo. Aveva 71 anni.

Sono pochi i macomeresi che non sono passati sotto le sue forbici. Era ricoverato all'ospedale da diversi giorni, per una lunga malattia che ha sempre affrontato con coraggio e che lo ha tormentato soprattutto negli ultimi mesi.

Nonostante questo, Saturnino ha continuato a frequentare il suo salone storico in corso Umberto, ora gestito dai due figli.

Era un barbiere all'antica, anche se se le sue idee erano moderne. Per oltre 50 anni ha tagliato i capelli a tanti giovani, ma anche a personaggi illustri dell'imprenditoria

È opinione diffusa che, quando una persona muore lasciando così tanti amici, vuole dire che la sua è stata una bella vita.

A Macomer è grande il cordoglio per la perdita e lo dimostrano le centinaia di manifesti affissi in tutta la cittadina, che ricordano la sua figura.

Da lui si parlava di politica, ma soprattutto si parlava di sport, con Saturnino che difendeva a muso duro il suo Milan.

I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa della Madonna Missionaria.

© Riproduzione riservata