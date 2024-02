Il cantiere sarà aperto a giugno. Alla fine dell'anno scolastico inizieranno i lavori, che saranno portati a termine il prossimo mese di settembre. I finanziamenti sono stati concessi in tempi record, per procedere con la realizzazione dell'intervento, in maniera urgente, della messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo dei prospetti e dei cornicioni e della parte esterna dell'edificio scolastico di via Roma a Macomer.

Lo scorso autunno, infatti, l'edificio è stato interessato da un crollo di una parte consistente dei cornicioni che abbelliscono la facciata. Si tratta di un importante edificio storico, realizzato nel 1929, intitolato a Giannino Caria, il paracadutista di Macomer morto da eroe nel 1971. La Regione ha finanziato 360mila euro, mentre il Comune, con i fondi di bilancio, ha finanziato altri 40mila euro, per un totale di oltre 400mila euro. A questi finanziamenti si aggiungono 111mila euro per procedere con le indagini per la messa a norma dell'edificio, propedeutici per poter effettuare l'intervento generale.

Dopo il crollo dell'autunno scorso, l'amministrazione comunale ha subito inviato la richiesta alla Regione, che ha finanziato subito oltre 360mila euro col progetto "Iscola". Si completerà quindi una parte importante di quella scuola dove hanno imparato a scrivere e leggere diverse generazioni di ragazzi. «Abbiamo ottenuto i finanziamenti in tempi record - dice l'assessore ai Lavori pubblici, Aldo Demontis - si procederà subito con i lavori di assestamento e poi si procederà con l'intervento vero e proprio». Un anno fa sono stati investiti altri 150mila euro per rendere efficiente, dal punto di vista energetico, l'intero caseggiato.

