Ci sono già tante idee e tanti progetti a Macomer per rilanciare il commercio, ma anche la cultura e ridare alla cittadina il ruolo di punto di riferimento economico per l'intero territorio.

In questa logica, grazie all'iniziativa dei commercianti, sostenuta dal Comune, è nato il Centro Commerciale Naturale, che si propone di portare avanti iniziative comuni, con entusiasmo e il desiderio di rilanciare definitivamente dal punto di vista commerciale la cittadina.

Il primo passo è stato quello di presentarsi alle istituzioni cittadine per raccontare idee di rilancio e progetti per la strada, per dare un senso all'estate macomerese, ma anche alle feste di fine anno, al carnevale e quanto altro. Una spinta di rilancio che vede soprattutto i commercianti riunirsi in un comitato, dando vita al Centro Commerciale Naturale, a cui vi aderiscono già 75 tra esercenti, associazioni culturali e altro, gruppi musicali e anche cooperative. Numero che tende a crescere ulteriormente.

«L'organismo – dice l'assessore alla promozione del territorio, Fabiana Cugusi – proporrà le idee, mentre il Comune svolgerà un ruolo di collaborazione e di patrocinio delle varie iniziative che saranno portate avanti. Ci sono stati degli incontri costruttivi e da questi sta scaturendo una vera e propria organizzazione per le iniziative che saranno portate avanti, per la cittadina».

Il centro Commerciale Naturale organizzerà iniziative comuni, con l'intento di portare sempre più persone a vivere gli eventi, con l'intento di rilanciare la cittadina, soprattutto dal punto di vista commerciale. Si organizzeranno eventi a vantaggio anche della comunità, nell'ambito del più totale spirito di collaborazione.

