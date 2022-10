La mensa nelle scuole materne ed elementari di Macomer partirà il prossimo 3 novembre.

Oggi la comunicazione da parte degli amministratori comunali. Dopo le complicazioni burocratiche dovute alla nuova assegnazione della gestione del servizio, in seguito al fallimento – a maggio scorso - della società Cocktail Service, il Comune di Macomer ha dato l’incarico in concessione alla Nuraghe a.r.l.

Dallo scorso anno le due società gestivano insieme la mensa scolastica, attraverso un “raggruppamento temporaneo di imprese”, in qualità di aggiudicatarie della gara d’appalto per il quinquennio scolastico 2021-2026.

Un sospiro di sollievo per le numerose famiglie costrette, per oltre un mese dall’inizio delle lezioni, a chiedere aiuto ai nonni o a rivolgersi alle baby-sitter, per far fronte agli impegni di lavoro, in assenza di servizi alternativi, come dopo scuola, centro di aggregazione o ludoteca.

“Abbiamo lavorato intensamente – spiega Dalila Puggioni, consigliera con delega alle Politiche scolastiche - per assicurare alle famiglie un servizio fondamentale, superando ostacoli di carattere burocratico. La mensa scolastica ritornerà operativa il 3 novembre. Ringraziamo gli uffici comunali a nome di tutta la collettività per il grande lavoro profuso”.

Domattina alle 9 in Comune, gli amministratori e la dirigente del Settore finanziario, Cristina Cadoni, incontreranno una delegazione di genitori delle scuole elementari (Santa Maria) e materne (Sa corte e Viale Pietro Nenni), per comunicare ufficialmente la data d’avvio, spiegare le cause dello slittamento del servizio e per rispondere ad eventuali domande o proposte.

Verrà inoltre chiarita la questione relativa alle tariffe per gli alunni non residenti.

