L'attuale maggioranza si presenta unita alle prossime elezioni comunali. L'appello all'unità lanciato i giorni scorsi dall'esponente della giunta comunale, Andrea Rubattu, infatti, è stato accolto dalla candidata sindaca Rossana Ledda.

«Condivido il percorso positivo di lavoro e di servizio a favore della comunità- scrive in una breve nota, la candidata sindaca- ribadisco l'apertura in tal senso perché ritengo che disperdere i risultati e l'unità di un gruppo di buon governo non sia opportuno e che, anzi, vada rafforzato il conseguimento di traguardi ancora più stimolanti per il nostro territorio. Rinunciare a personalismi a favore, invece, dell'energia positiva che genera un gruppo che ha la visione del Noi, ha un valore sicuramente inestimabile».

Una apertura che potrebbe significare il rientro nei ranghi di Andrea Rubattu e Gianfranco Congiu, pezzi da novanta dell'attuale giunta comunale, capeggiata da Antonio Succu. Rossana Ledda scrive: «Mi auguro che tutti i consiglieri e gli assessori comunali uscenti, nel rispetto delle diversità di pensiero scaturite durante il percorso che ha contrassegnato la nascita di questa nuova lista, continuino a dare il loro prezioso contributo per completare quanto di buono è stato fatto, che non è poco, e per affrontare le nuove sfide. A loro, che hanno i motori già accesi, chiederò di lavorare alla coesione della nuova compagine formata per oltre il 70 per cento da nuovi candidati che sono allo start, pronti e motivati per andare incontro ad una nuova stagione all'insegna dell'unità».

© Riproduzione riservata