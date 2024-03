Lavori in corso per far posto alla tecnologia. A Macomer è stato sistemato un container che sostituirà l'ufficio postale di viale Gramsci, che rimarrà chiuso dal 10 aprile fino al 23 maggio. Chiusura al pubblico per circa un mese e mezzo, salvo imprevisti, per consentire la realizzazione dei lavori inseriti nel progetto "Polis casa dei servizi di cittadinanza digitale".

Un’iniziativa volta a creare servizi anche per un centro come Macomer, che soffre di spopolamento. Quello di Poste Italiane, col progetto Polis, viene quindi considerato un passo in avanti importante e significativo.

Il pubblico sarà quindi ricevuto, fino alla fine di maggio, in un container che è stato collocato nel cortile della parte anteriore dell'ufficio postale. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 fino alle 19.05, mentre il sabato dalle 8.20 fino alle 12.35.

Il container sarà dotato anche dello sportello Atm (Bancoposta), che sarà fruibile a tutte le ore e anche nei giorni festivi. A renderlo noto è una comunicazione di Poste Italiane. Salvo imprevisti la riapertura dell'ufficio postale, con tutti gli accorgimenti tecnologici, è prevista per il prossimo 24 maggio.

