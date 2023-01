Un importante passo in avanti. Dopo il vertice in Prefettura a Nuoro di giovedì scorso, a Tossilo arrivano i primi stanziamenti. Un milione di euro da parte dell'assessorato regionale al Lavoro, che riapre le speranze per un futuro meno incerto per i lavoratori interessati e al territorio.

«Il Prefetto di Nuoro mi ha comunicato questa importante notizia - dice il sindaco di Macomer, Antonio Succu - con lo stanziamento da parte dell'assessore al Lavoro Ada Lai di un milione di euro a favore dei lavoratori della Tossilo Spa, che sono in grave sofferenza economica. Questo è il primo risultato del tavolo convocato a Nuoro dal prefetto, giovedì scorso. Attendiamo ora la convocazione a Cagliari da parte del presidente del consiglio regionale dello stesso consiglio e delle commissioni congiunte di attività produttive e ambiente».

Dello stesso avviso il sindaco di Borore, Tore Ghisu: «Un grande passo in avanti. Ci permette di guardare con maggiore certezza alla risoluzione dei problemi e superare le difficoltà che impediscono l'avvio concreto degli impianti». Soddisfazione viene manifestata dai lavoratori e dai sindacati. «Il finanziamento dell'assessorato al Lavoro - dice Antonio Delitala, presidente della Tossilo Spa - consente alla società soprattutto di corrispondere ai dipendenti gli stipendi e permette di avviare la piattaforma di compostaggio, sostenendone i costi per i prossimi sei mesi. È indispensabile - aggiunge Delitala - anche per avviare il processo industriale della Tossilo Spa, a vantaggio di un gran numero di Comuni. Il tutto ha importanti ricadute sociali ed economiche in tutto il centro nord della Sardegna».

