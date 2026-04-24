La Provincia ha aperto i cantieri per la manutenzione urgente e per garantire la sicurezza e la percorribilità in alcune strade di sua competenza.

Si tratta di interventi finalizzati a fronteggiare le criticità più immediate in attesa dell’avvio dei lavori strutturali già programmati per l’inizio dell’estate. Le operazioni in corso riguardano in particolare la Sp 43 e la ex Carlo Felice, che collega Macomer con l'area industriale di Tossilo, dove saranno eliminate le profonde buche, quindi il ripristino delle condizioni minime di sicurezza e della regolarità della circolazione.

Altri interventi si stanno eseguendo la provinciale 33 nel tratto tra Borore–Ottana. «Si tratta di un’attività necessaria e non più rinviabile - è scritto in un comunicato della Provincia - che si inserisce in una fase di gestione dell’emergenza e che non sostituisce, ma accompagna, il più ampio programma di interventi strutturali già definito dall’ente e in partenza nei prossimi mesi. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire condizioni adeguate di sicurezza per gli automobilisti, dall’altro assicurare continuità alla circolazione su arterie fondamentali per i collegamenti del territorio».

La Provincia annuncia anche che continuerà a monitorare costantemente la rete viaria di sua competenza, intervenendo con priorità nelle situazioni di maggiore criticità, in attesa dell’avvio dei lavori di riqualificazione complessiva previsti per il periodo estivo.

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