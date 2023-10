La riqualificazione, con piante, alberi, fontanelle e un teatro all'aperto, aperta a tutte le fasce di età, non s'ha da fare. Non esiste, infatti, alcuna delibera approvativa del progetto esecutivo.

Quel progetto di riqualificazione urbana, che vale ben 311 mila euro, che interessa la vasta area centrale di Macomer che costeggia l'importante via dell'Uguaglianza, approntato e finanziato dalla giunta comunale precedente, sta per naufragare tra le polemiche. Un progetto, col quale si proponeva di recuperare e riqualificare gli spazi, imperniato attorno ad una piazza centrale delimitata da sedute per la fruibilità da parte di tutte le fasce di età, che si affaccia su quattro ambiti caratterizzati da una forte presenza di piante, alberi e aree verdi.

Si doveva creare una sorta di teatro all'aperto, dove erano previste panchine fisse, alberature e arredo urbano, un percorso verde didattico, dedicato alle essenze locali, poi ancora un parco giochi lineare sviluppato su due livelli differenti e connessi da rampe, quindi un'area verde e parcheggi in battuto stabilizzato per rispettare la nuova vocazione naturalistica dell'area. Il tutto delimitato da barriere vegetali con siepi e alberature per la separazione dalle abitazioni, strade e parcheggi.

Mancava solo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'attuale giunta comunale.

Da qui una interrogazione del consigliere di minoranza, Gianfranco Congiu, che tra l'altro scrive: «Si tratta di un progetto che rappresenterà un elemento di attrattività e di incremento della qualità della vita dei cittadini. Oltre essere un fattore di forte caratterizzazione della identità paesaggistica della cittadina». Dal canto suo il sindaco appare invece propenso ad una modifica radicale del progetto della giunta precedente, indicando quell'area come parcheggi. «In ogni caso - dice il sindaco - l'argomento sarà affrontato in consiglio comunale».

© Riproduzione riservata