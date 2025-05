È stato premiato quale l'allevatore più giovane alla mostra nazionale degli ovini di razza sarda, che si è svolta nel polo fieristico ai piedi del monte di Sant'Antonio. È Alessio Castangia di Nuragus, 33 anni, che rappresenta il cambio generazionale del comparto, che attraversa un periodo di emergenza.

Il giovane allevatore è stato premiato dal Rotary Club di Macomer, con un quadro d'autore, realizzato dall'artista Gianni Gallus, che rappresenta il settore dell'allevamento.

«Il premio del Rotary Club- è scritto in una nota- rappresenta un tangibile segno di riconoscenza e stima per i giovani che si avvicendano in un comparto da sempre pilastro della nostra economia».

Un riconoscimento simbolico, ma fortemente significativo. «Un premio che rappresenta una riconoscenza verso i giovani- dice il presidente del Club, Giuseppe Campus- che scelgono di investire nel comparto ovicaprino, da sempre pilastro dell'economia locale e regionale. Il Rotary Club di Macomer, con questo premio, mira a valorizzare l'impegno e il coraggio delle nuove leve del settore dell'agro pastorizia sarda, sostenendo la continuità di una tradizione fatta di lavoro, resilienza e innovazione».

