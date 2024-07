Parte un’importante e singolare iniziativa per tutelare i boschi di una vasta zona tra il monte di Sant'Antonio e il Montiferro.

La ex colonia Eca, nella zona di Su Cantareddu, nel monte di Sant'Antonio, per tre mesi, a partire da domenica, diventa centro operativo per la prevenzione degli incendi e tutela dei boschi dell'intero territorio. Questo grazie ad un accordo stipulato fra l'associazione nazionale Alpini e il Comune di Macomer, col benestare della Regione.

Una sorta di gemellaggio che ha come scopo quello di mettere in campo il meglio del volontariato nella lotta contro incendi. La ex colonia Eca, per anni in disuso e abbandonata al degrado, ma in una posizione strategicamente baricentrica per poter rispondere in maniera efficace alle esigenze di controllo di una vasta area della Sardegna centrale, è stata rimessa a posto per accogliere il gruppo dei volontari dell'Ana.

«La scelta di aderire al progetto che ci è stato proposto dall'Ana - dice l'assessore all'ambiente, Toto Listo - è stata immediata e convinta, per favorire l'attività del volontariato nella tutela dei boschi».

L'insediamento degli alpini dell'Ana nella ex colonia Eca avverrà domenica con una cerimonia, assieme alle autorità locali.

