Si è concluso ieri il campionato di carte “Il Pinellone”, che si è svolto nel Centro Sportivo di Sertinu, organizzato dalla Asd New Team Macomer, per la promozione sociale e dello sport, in collaborazione con Asc Sport Sardegna.

Ad aggiudicarsi la quarta edizione del trofeo, conquistando il primo posto, è la coppia composta da Ivo Trogu e Giuseppe Corda, entrambi di Macomer e Andrea Melis, anch'egli macomerese, che hanno battuto i campioni uscenti, Mauro Musu, Paolo Cappai e Davide Enna, che si sono classificati al secondo posto. Esclusi dalle finali le coppie Gianni Caria e Luca Locci.

Ben trenta i partecipanti a questo campionato, contro i 16 della prima edizione. Una partecipazione che va sempre in crescendo.

La Asd New Team Macomer, tuttavia, conta di continuare ad organizzare l'evento anche per i prossimi anni, sempre con maggiore partecipazione.

«Si tratta di una attività che favorisce la socializzazione, che ha molteplici benefici a livello agonistico e aiuta a migliorare la salute mentale, la memoria e la concentrazione - dice Paolo Cappai, uno degli organizzatori - questo giustifica la grande partecipazione».

La Asd New Team Macomer ora si ferma con i tornei invernali e presto avvierà quelli estivi. A giugno è prevista l'organizzazione di un campo estivo per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni, con tornei di calcio a 5, che si concluderanno il primo di agosto.

© Riproduzione riservata