Non solo rapporti di collaborazione reciproca, ma a Gadoni domenica scorsa è stato costruito un nuovo ponte, attraverso il canto corale liturgico, per rinsaldare amicizie e stabilire nuove relazioni tra il coro parrocchiale del paese con quello di Macomer, ma in prospettiva con altre realtà isolane. Le due corali, insieme, hanno animato la Messa nella caratteristica chiesa di Santa Marta a Gadoni, davanti a decine di persone, celebrata da don Fabio Marras. Proprio il sacerdote ha voluto sottolineare l'importanza di questa collaborazione, iniziata un mese fa a Macomer e che continuerà anche col coinvolgimento di tutti, dove vengono evidenziati i valori cristiani, in una fase alquanto difficile, visto che è stato fatto riferimento alle guerre in atto, ma anche alle difficoltà del territorio.

«Noi siamo un gruppo di persone che vuole trasmettere i valori dell'amicizia, quindi quelli cristiani, attraverso il canto, aprendo alla collaborazione, ora al coro di Macomer, ma in prospettiva ad altri gruppi – dice Valentina Ortu, in rappresentanza del coro di Gadoni - quella di domenica è stata una giornata veramente bella e significativa».

Il coro di Macomer ha quindi accolto l'invito degli amici di Gadoni e insieme hanno dato vita ad una giornata intensa, ricca di emozioni. Un momento di grande amicizia per i componenti del coro parrocchiale di Gadoni (Valentina, Maria Luisa, Marisa, Tiziana, Elisabetta, Andrea, Tonina, Tina, Ofelia, Lella, Liliana, Vittoria ed Egle), ma anche per la folta delegazione giunta da Macomer. L'esperimento continuerà durante l'estate, con altri incontri e con altre iniziative che si terranno a Macomer.

