Dopo otto anni sono tornati, forse richiamati dalla nostalgia, ma soprattutto con tanta voglia di dare un loro apporto alla città, contro lo spopolamento e per il rilancio dell'economia. Una coppia di giovani, Anna Nurra, laurea in architettura, paesaggista, con Daniele Palla, pizzaiolo e cuoco di professione, entrambi trentasettenni, proprio nella loro città di origine hanno iniziato una nuova avventura, aprendo un locale in pieno centro storico.

Entrambi avevano lasciato l'Isola otto anni fa, lasciando tutti i loro affetti, i familiari, gli amici e anche i loro sogni, per avventurarsi all'estero, approdando a Parigi, dove hanno trovato subito lavoro. Lei architetto paesaggista, lavorava in uno studio di progettazione di italiani. Lui, invece, dopo aver lavorato per conto di altri, al centro di Parigi, nella zona vicino al Gare de Nord, (la stazione centrale), ha aperto una attività, che richiamava tanti italiani e tanti sardi.

«Gli affari andavano a gonfie vele», racconta Daniele Palla. «Il mio locale parigino ("I Mangioni"), veniva frequentato da tanta gente e non solo di origine italiana». Anna Nurra aggiunge: «Ci siamo chiesti se eravamo sicuri di voler vivere tutta la vita in Francia. Poi è arrivata la decisione, dopo tanta riflessione». Hanno investito i loro risparmi per ristrutturare un antico edificio del centro storico, in Sas Sette Carrelas, avviando "La Corte", un ristorante e pizzeria con una forte caratterizzazione tradizionale.

«La gente sta rispondendo, ci incoraggia e ci coccola», dicono. «Sforniamo pizze con prodotti locali, taglieri, insalate e antipasti vari, con dolci della tradizione, scegliendo i prodotti locali e non utilizzando il freezer». Soddisfazione del sindaco, Riccardo Uda, che il rientro dei due giovani imprenditori, lo commenta positivamente: «Dopo l'esperienza qualificante maturata all'estero, il rientro di Anna Nurra e Daniele Palla può essere incentivante, per far crescere la nostra città».

