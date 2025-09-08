La videosorveglianza per combattere il vandalismo e l'inciviltà. I segni del degrado e delle azioni di vandalismo sono bene evidenti al centro della cittadina, in particolare sotto la piazza Caduti sul Lavoro, col parcheggio pubblico che versa in condizioni di degrado assoluto, diventato un orinatoio, quindi invaso dalla sporcizia, diventato a tutti gli effetti il simbolo dell'inciviltà.

Cumuli di rifiuti vengono abbandonati soprattutto nelle scale che collegano la piazza antistante con i parcheggi, anche quelli che si stanno realizzando nello spiazzo che collega via dell'Uguaglianza. Area presa di mira dai vandali, che spesso danneggiano la struttura e i suoi impianti. Una situazione che è stata denunciata più volte da diversi cittadini e più volte il Comune è intervenuto con la pulizia e il ripristino.

«Sappiamo che la situazione è indecorosa- dice l'assessore all'ambiente, Toto Listo- cerchiamo di ripulire quelle aree almeno ogni dieci o quindici giorni, ma il giorno dopo tutto torna come prima. A fine settembre intendiamo risolvere il problema attraverso la videosorveglianza, per tenere custoditi i parcheggi, evitare gli atti vandalici, quindi tenere pulita l'intera cittadina».

