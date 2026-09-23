La Guardia di finanza di Nuoro ha festeggiato oggi il suo patrono, San Matteo, nella chiesa del Rosario. Alla messa, celebrata dal parroco don Giuseppe Mattana, erano presenti autorità civili e militari, in testa la prefetta Alessandra Nigro, accolte dal comandante provinciale, colonnello Giancarlo Sulsenti. Il sacerdote nella sua omelia ha parlato del ruolo importante svolto dalle Fiamme gialle, mentre Sulsenti ha ringraziato il parroco, le autorità intervenute per la loro presenza e il personale delle Fiamme Gialle per il suo impegno e la sua dedizione al servizio.

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