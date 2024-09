I dieci sindaci del Marghine hanno incontrato la Regione, per dare sostanza al progetto di sviluppo Marghine al Centro, che comprende il turismo, lo sport, la cultura e la natura. Sullo stato di avanzamento delle iniziative già finanziate e sulla fase di definizione dei nuovi interventi da finanziare, ieri pomeriggio, nella sede dell'Unione dei Comuni, l'assessore alla programmazione e vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni ha incontrato i dieci sindaci del territorio, oltre i rappresentanti del partenariato economico e sociale, del settore privato e della società civile.

L'Unione dei Comuni del Marghine, nelle iniziative in parte portate a termine, in parte in fase di realizzazione e altre da finanziare con altri nuovi progetti, si propone di favorire un percorso di sviluppo fondato sulla costruzione di iniziative per attrarre il turismo, basato sul miglioramento dell'offerta territoriale, col potenziamento delle infrastrutture per la valorizzazione degli attrattori naturalistici e culturali, quindi attraverso servizi qualificati ed efficienti.

«Si procede subito con gli atti aggiuntivi del progetto di sviluppo - dice l'assessore Giuseppe Meloni - con l'obiettivo di fare sistema, anche per avere le armi giuste per combattere lo spopolamento. La strada è lunga e tortuosa e siamo ancora alle prime curve. Quello del Marghine è però un progetto ambizioso, nel cuore dell'isola, che inizia a mostrare i primi risultati e che merita di essere ulteriormente potenziato con nuovi investimenti per una migliore qualità della vita e per creare un'offerta turistica unitaria».

Il progetto è stato esposto da Elio Cuscusa, responsabile dell'ufficio unico e da Francesca Lissia, responsabile della programmazione territoriale. Soddisfazione è stata manifestata da parte dei sindaci, a partire dal presidente dell'Unione dei Comuni Francesco Scanu, ma anche da parte del sindaco di Macomer, Riccardo Uda, di Bolotana, Francesco Manconi, dei piccoli comuni, quali Noragugume con Rita Zaru, Dualchi con Nino Muroni, Borore con Alessandro Porcu, SIlanus, con Gian Pietro Arca, Bortigali con Francesco Caggiari, oltre ai rappresentanti di partiti politici e consiglieri comunali (Luca Pirisi) e di imprese e aziende agricole. Entro dicembre la fase finale per essere pronti a ricevere il sostegno economico della Regione già da gennaio del prossimo anno.

