Basta con le vie gruviera. Grazie ad una finanziamento della Regione, legato ad un bando del 2023, il Comune può contare di un altro importante finanziamento per portare avanti il piano asfalti. Dopo un intervento di oltre 600 mila euro, che sono stati investiti per la sistemazione di alcune vie del centro, il Comune ora può contare di un altro tesoretto, pari a 300 mila euro.

«L'arrivo di questi finanziamenti era veramente atteso, per far fronte ad una situazione da considerarsi tragica- dice l'assessore ai lavori pubblici, Aldo Demontis- E non finisce qui. Stiamo partecipando ad altri due bandi regionali con tre progetti, per un totale di un milione e 300 mila euro, di cui 800 mila euro sono finanziati dal Comune, che consente di dare veramente un buon colpo di mano per la sistemazione delle strade e anche dei marciapiedi. Presto avremo a disposizione fondi per circa due milioni di euro».

Si procederà quindi per la sistemazione di alcune strade e punti nevralgici della cittadina, soprattutto per quanto riguarda il centro, dove la situazione appare veramente malmessa.

«Procediamo spediti per la rigenerazione urbana- dice Demontis- cercando di completare il piano asfalti entro il nostro mandato, che scade il 2028».

