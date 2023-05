Una stretta di mano finale tra i due candidati sindaco e un lungo applauso del pubblico hanno chiuso la grande manifestazione organizzata dall'associazione culturale "Macomente", che si è svolta nella sala del centro polivalente. Una folla immensa, tra cui sindaci del territorio e anche esponenti politici e rappresentanti di varie associazioni, ha caratterizzato il confronto, al quale si è registrata l'assenza di Rossana Ledda, candidata sindaca del gruppo espressione della maggioranza uscente, motivata con una nota.

Due ore intense di domande e risposte per il confronto tra Riccardo Uda, esponente di "Macomer Civica", e Luca Pirisi, a capo della lista "Macomer 2030", moderato da Serena Oggianu con la partecipazione di tre esponenti locali dei principali giornali isolani, che hanno posto le domande sui problemi della cittadina.

Al Polivalente è andato in scena uno dei momenti più interessanti della campagna elettorale. Un confronto schietto, per certi verso aspro, ma i protagonisti principali hanno parlato ed esposto con semplicità i loro programmi, le loro ricette per risolvere i problemi con la dovuta correttezza e rispetto reciproco. Una serata senza tensioni e senza veleni, che bene fa sperare in termini di collaborazione reciproca per affrontare nei prossimi cinque anni i temi che assillano la cittadina.

