La squadra 7A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer è intervenuta sulla provinciale 129 bis, a Sindia, per un incidente stradale che ha coinvolto un fuoristrada Land Rover Discovery con due persone a bordo.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo è uscito di strada sfondando un muretto a secco e terminando la corsa ribaltato in un campo. Nonostante l’incidente, per i due occupanti c’è stato solo un grande spavento. Sul posto il personale del 118, giunto con due ambulanze, l’“India” di Macomer e la “Mike” di Bosa.

La squadra dei Vigili del Fuoco è al lavoro per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

