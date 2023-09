Festa di compleanno e domenica per l'intera giornata è anche la festa della solidarietà. È la festa dell'Auser Sardegna, che ha scelto Macomer per questa importante ricorrenza, nell'area delle ex Caserme Mura, presidio culturale di notevole rilievo. L'appuntamento è fissato alle 9.45 con la Messa solenne, che dà inizio alle manifestazioni, celebrata dal parroco don Andrea Rossi, con la partecipazione del vescovo della diocesi di Alghero-Bosa, monsignor Mauro Maria Morfino. La celebrazione sarà accompagnata dai canti sacri tradizionali, eseguiti dal coro Città di Macomer.

«È l'evento annuale che facciamo sempre in località diverse - dice il presidente regionale dell'Auser, Andrea Curcas - cercheremo di far conoscere la nostra realtà in questo territorio, comunque ben rappresentata dal gruppo di Macomer, illustrando le iniziative ai cittadini». Lucia Coi, presidente del Csv Sardegna aggiunge: zUna ricorrenza attesa, a conferma dell'importanza che riveste, non solo per l'Auser, ma per tutto il mondo del volontariato».

Subito dopo la messa inizia la kermesse, con i balli sardi eseguiti dal gruppo locale Tradizioni Popolari di Macomer. Poi ci sarà l'inaugurazione della ventesima Festa della Solidarietà, con la partecipazione del presidente regionale dell'Auser, Andrea Curcas, il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, la presidente dell'Auser di Macomer, Francesca Bua, con la partecipazione del segretario regionale della Cgil, Fausto Durante, il segretario della Cgil pensionati, Marco Grecu, la presidente del Centro Servizi Sardegna, Lucia Coi, il portavoce del Forum Terzo Settore, Andrea Pianu, mentre per la presidenza nazionale dell'Auser sarà presente Enrico Piron.

La mattinata sarà allietata dai canti tradizionali, con l'esibizione itinerante del coro Città di Macomer, diretto da Enrico Pilo, mentre nel pomeriggio i canti saranno proposti dal coro Melchiorre Murenu, diretto da Francesco Vacca Baldus, oltre alla partecipazione del gruppo di ballo dell'Auser di Macomer.

