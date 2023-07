Guidati da mani esperte hanno potuto apprendere le tecniche di lavorazione del formaggio, ma anche della pasta e altre attività, per riscoprire aspetti legati alla tradizione. Giornate intense vissute da un centinaio di bambini e adolescenti, grazie ai laboratori avviati nel Centro Estivo "Inside Out- Dentro l'estate e Fuori le emozioni", proposto a Macomer dalla cooperativa sociale Soleanima, con un progetto educativo e ricreativo, che si pone l'obiettivo di supportare le famiglie e conciliare i tempi di vita e lavoro durante le vacanze estive.

«Il centro estivo - dice Mara Pintori, presidente della cooperativa Soleanima - ha l'obiettivo di stimolare curiosità e immaginazione, condivisione, autonomia e partecipazione dei bambini e ragazzi attraverso un'esperienza divertente ed educativa». Guidati da mani esperte, nel rifugio montano de Su Cantareddu, con Luca Cossu e grazie alla collaborazione della cooperativa Esedra, i bambini sono andati alla riscoperta di alcune peculiarità del territorio, con la lavorazione del formaggio. Hanno potuto apprendere le tecniche di lavorazione su questo prodotto che per oltre un secolo hanno reso importante Macomer e il territorio. Laboratori denominati "Arti e Sapori".

«Il centro - aggiunge Mara Pintori - opera con una equipe composta da personale qualificato, tra cui educatori, animatori, psicologi, pedagogisti, ludotecari e altre figure professionali altamente formate, per accogliere e valorizzare le esigenze evolutive dei bambini e dei ragazzi. Lo facciamo con laboratori stimolanti, uscite didattiche che riprendono il tema della cultura, della storia del nostro territorio, della natura e del rispetto dell'ambiente». Fino a settembre i bambini e i ragazzi saranno impegnati quotidianamente in diversi laboratori scientifici, teatrali di artiterapia e musicoterapia per uno sviluppo armonico.

