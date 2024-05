Hanno giurato davanti ai massimi rappresentanti istituzionali del Comune e della provincia.

Riccardo Serra e Andrea Succu, entrambi di 11 anni, sono stati eletti i sindaci del Consiglio comunale dei ragazzi. L'insediamento dei due rappresentanti degli alunni, incaricati di portare dentro le aule costituzionali le istanze dei loro coetanei, è avvenuto davanti alle autorità civili e militari e i massimi rappresentanti delle forze dell'ordine e militari, (Giovanni Maria Seu, comandante della compagnia dei carabinieri, Federico Farris, dirigente del Commissariato e il capitano Alessandro Usai del Quinto Genio Guastatori).

Le istituzioni locali sono state rappresentate dal sindaco, Riccardo Uda, dalla vice, Maria Luisa Muzzu e dalla consigliera Rita Atzori, dal Prefetto Vicario di Nuoro, Luca Dessì, oltre al coordinatore regionale dei consigli comunali dei ragazzi, Mario Derubbo e i dirigenti scolastici, Simonetta Fadda e Sergio Masia. Un grande evento a tema sociale, che ha coinvolto tutti indistintamente.

È stata una grande festa, ma anche una giornata per la legalità e di crescita culturale, che ha coinvolto alcune classi delle scuole dell'obbligo degli istituti "Giannino Caria" e "Binna Dalmasso". L'aula consiliare, colma all'inverosimile, oltre ospitare tanti ragazzi, ha visto la massiccia partecipazione degli insegnanti e di alcuni genitori dei ragazzi. «Una giornata per la legalità e per la crescita sociale, principi - ha detto il sindaco Riccardo Uda - su cui si fonda l'Italia».

I due ragazzi eletti sindaci si alterneranno nella carica, aiutati dai loro coetanei e compagni di scuola. «Un importante momento di crescita culturale - dice il Prefetto Vicario, Luca Dessì - per il rispetto della persona e per la collaborazione». Sergio Masia, dirigente scolastico: «Un fatto importante, che serve ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni». «Un esercizio di cittadinanza attiva, con l'ottica della legalità», ha aggiunto l'altra dirigente scolastica, Simonetta Fadda. I due ragazzi eletti sindaci, hanno letto anche il programma di lavoro.

