Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Macomer, dove due auto sono andate a fuoco in via Don Milani. L’allarme è scattato intorno alle 23:30: sul posto è intervenuta la squadra 7A del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer, che ha prontamente domato le fiamme, riuscendo a evitare che l’incendio si propagasse ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Terminata la fase di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica dell’area. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, ma al momento non si esclude l’ipotesi di un gesto doloso. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Macomer per i rilievi e le indagini del caso.

(Unioneonline/v.f.)

