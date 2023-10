Al "Costantino" si riapre il sipario. Dopo otto anni, lo storico cinema-teatro, presidio culturale non solo di Macomer, ma dell'intero territorio, riapre i battenti.

La riapertura coincide con la XXI Mostra Regionale del Libro, che si svolgerà all'interno delle ex caserme Mura, dal 23 al 26 di novembre.

Tema della manifestazione è "Sardegna allo specchio", un'occasione per creare un confronto tra generazioni, per un corretto utilizzo della tecnologia e del web, quindi fornire strumenti e soluzioni per un lettura dei fatti e del mondo non solo reale, ma anche virtuale.

Una mostra che assume connotati culturali e sociali importanti, soprattutto con l'apertura del cinema teatro Costantino, che era stato chiuso il 29 dicembre del 2015. Era l'unica sala cinematografica di tutto il territorio e l'esclusiva sede per la stagione teatrale in tutto il centro Sardegna.

«La riapertura del Costantino era tra gli obiettivi principali nel programma dell'amministrazione comunale nella scorsa campagna elettorale - dice Fabiana Cugusi, assessore alla cultura - la XXI edizione della mostra regionale del libro credo sia l'occasione per la svolta, attesa da anni».

Il sindaco, Riccardo Uda, aggiunge: «Stiamo facendo di tutto per riappropriarci dei luoghi storici, della cultura e svago di Macomer. Il cinema Costantino rientra tra questi obiettivi e lo facciamo con entusiasmo, convinti di fare cosa gradita alla nostra cittadina e al territorio».

Per la riapertura dello storico locale, al centro di Macomer, in questi anni sono state fatte manifestazioni, che hanno visto in prima linea alcune associazioni culturali, ma senza giungere ad un risultato soddisfacente. Una storia che continua.

© Riproduzione riservata