Per cinque giorni, dal 22 al 27 luglio, nella piazza Due Stazioni non si potrà parcheggiare. C'è un'ordinanza della Polizia Locale, che modifica temporaneamente la viabilità in quella trafficatissima piazza, dove confluiscono i passeggeri in arrivo e in partenza nelle Ferrovie dello Stato, quelli dell'Arst e tutti i passeggeri che arrivano al centro intermodale, luogo sempre animato da centinaia di persone.

L'ordinanza è stata fatta per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di manutenzione della stazione ferroviaria, che sono in corso ormai da un paio di anni e che ora dovrebbe essere al punto finale. Nello specifico l'ordinanza prevede il divieto di sosta per tutte le categoria di veicolo, con rimozione forzata nel lato sud-est fino al corso Umberto e nel lato Nord Est dal numero civico 5 della stazione ferroviaria di Trenitalia.

«Il divieto di sosta - è scritto in una nota del Comune - con sosta consentita ai veicoli al servizio delle persone disabili nel lato nord-est, in corrispondenza sempre al numero civico 5». Si spera che nel corso di questi cinque giorni si provveda anche ad aggiustare la piazza, dove la pavimentazione è di nuovo traballante e pericolosa, nonostante l'intervento per la messa in sicurezza sia stato effettuato poco più di un anno fa.

