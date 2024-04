I tre punti all'ordine del giorno dovevano rappresentare il bilancio politico della giunta comunale, capeggiata da Riccardo Uda, nei primi dieci mesi della sua amministrazione. Per le minoranze, invece, è stato esposto solo l'aspetto numerico e non quello politico, sull'azione della stessa maggioranza.

La variazione al bilancio di previsione finanziaria, l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio del 2023 e la variazione al bilancio di previsione finanziaria per i prossimi tre anni, invece ha fatto scaturire a Macomer un dibattito aspro, con la maggioranza che si è dovuta difendere dai colpi sferrati dai due gruppi all'opposizione.

Luca Pirisi e Luciana Uda, (Macomer 2030), hanno contestato la prassi della maggioranza di far presentare i punti sulla contabilità alla sola dirigente finanziaria. «Chiediamo al sindaco, in qualità di assessore competente, di relazionare sulla visione politica e sulle decisioni della giunta circa la gestione dei fondi pubblici - ha esordito Pirisi - una richiesta funzionale a sostanziare il dibattito in consiglio e permettere un confronto costruttivo con le minoranze».

Gianfranco Congiu aggiunge: «È stato presentato solo l'aspetto numerico del bilancio. Manca tutto il resto. Devo dire che finora nulla è stato fatto di quello che l'attuale maggioranza ha promesso ai cittadini».

Pacato l'intervento dell'ex sindaco Antonio Succu, che ha ribadito l'importante ruolo del consiglio comunale. Alle bordate delle minoranze ha risposto in maniera corale l'intera giunta comunale, primo fra tutti il sindaco, Riccardo Uda. «Spendiamo quello che abbiamo trovato. In ogni caso le proposte devono partire dalle commissioni consiliari, che devono riunirsi e lavorare insieme per la comunità. Il consiglio comunale tradurrà poi in concretezza quanto si decide in quella sede».

Alle accuse dei consiglieri dell'opposizione, c'è stata la reazione compatta degli assessori Aldo Demontis (lavori pubblici) e Toto Listo (ambiente), Maria Luisa Muzzu (servizi sociali), del consigliere di maggioranza Danilo Masala, poi la risposta politica del sindaco Riccardo Uda e della consigliera di maggioranza, Rita Atzori.

