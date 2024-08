Arrivano dalle colline che sovrastano l'abitato. Si aggirano tra le case del rione di Scalarba, ma anche nelle zone periferiche vicino agli istituti superiori, accanto al liceo e all'istituto professionale, alla casa dell'anziano e vicino alla stadio. Sono stati avvistati ovunque a Macomer, soprattutto in via Lussu e nella rotatoria di ingresso alla cittadina, nella strada che conduce a Sassari e Bosa. Sono famigliole di cinghiali, che si aggirano spesso anche tra le case e in luoghi dove è possibile trovare del cibo.

La loro presenza sta suscitando un misto di curiosità e timore, in certi casi anche di paura. Finora, tuttavia, la loro presenza è rimasta pacifica. Non costituiscono per ora un pericolo e manco un caso di degrado. Tanti automobilisti si fermano per filmare la loro singolare presenza e non appaiono assolutamente intimoriti.

Un cinghiale nella rotonda dell'ingresso nord di Macomer (foto Oggianu)

Spesso si aggirano accanto anche alle sedi delle compagnie di caccia grossa, quasi sfidando i cacciatori, ma anche le zone dove hanno sede alcune associazioni culturali.

Si vedono in queste serate o mattinate di caldo torrido, ma sono stati spesso avvistati, anche durante la notte, nel periodo invernale. Un fenomeno che è ben noto al Corpo Forestale, ma anche ai barracelli. Per ora non costituiscono un pericolo.

