Si sono disconnessi i giunti stradali del viadotto di S'Adde, l'ingresso per Macomer da Nuoro, per cui la strada è stata chiusa al traffico con una ordinanza della Provincia, creando innumerevoli disagi in tutto il circondario. La chiusura del tratto di strada, col traffico deviato dalla 129, percorrendo la 131 fino al bivio di Borore, allunga il percorso di almeno dieci chilometri.

L'allarme è partito nel tardo pomeriggio, quando un’auto ha subito dei danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avvisato la Provincia, proprietaria di quel tratto della 129 Macomer-Nuoro. "Al fine di garantire il transito dei veicoli in piena sicurezza degli utenti - recita l'ordinanza della Provincia - è stato necessario provvedere alla chiusura del tratto stradale, per consentire la predisposizione di un progetto di sistemazione dell'opera".

La chiusura è avvenuta nel tardo pomeriggio e il divieto di transito sarà mantenuto fino all'emissione di una nuova ordinanza. Sul posto si è recato il sindaco di Macomer, Antonio Succu, che ha espresso malcontento su quanto è avvenuto. «Spero in una soluzione e quindi in una riapertura in tempi rapidissimi - dice il primo cittadino - affinché i disagi finiscano subito e possano circolare liberamente soprattutto i mezzi di soccorso».

© Riproduzione riservata