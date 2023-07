Sarà realizzato un grande murale al centro dell'abitato per celebrare i 100 anni della associazione sportiva ASD Macomer Calcio. Un murale lungo 80 metri, con i colori giallorossi, che sono anche i colori della cittadina capoluogo del Marghine.

L'opera sarà realizzata nel contesto del Festival della Resilienza, che ha deciso di dedicare tutte le sue energie alla celebrazione dei cento anni di un’associazione che da un secolo segna la storia e l'identità della comunità. Con l'opera saranno ricordati la storia, ma anche i momenti e i personaggi più importanti.

Dal 19 al 30 luglio, tutte le sere dalle 18 alle 20, Valentina Vinci «guiderà un grande intervento partecipativo che darà la possibilità a chiunque, dai bambini agli anziani (con o senza esperienza), di poter contribuire all'opera e alle celebrazioni», si legge nel comunicato stampa.

Dal 22 al 31 luglio, invece, arrivano a Macomer due grandi artiste, Mafalda Goncalves dal Portogallo e Agus Rucula dall'Argentina, le quali partendo da foto e aneddot, daranno vita al racconto di una storia giallorossa, lunga un secolo. Appunto.

Per le celebrazioni dei 100 anni dell’Asd Macomer Calcio sono in atto diverse iniziative, quali la realizzazione di un libro (con tutta la storia), un torneo di giovani, l'annullo filatelico, la festa giallorossa, che coinvolgerà l'intera cittadina, lotterie e raccolta fondi per l'acquisto di un pullmino. Le manifestazioni per i 100 anni si terranno a settembre.

