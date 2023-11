I lavori per l'ampliamento del nuovo cimitero di Macomer sono in atto, grazie ad un mutuo di 700mila euro, ottenuto dalla passata amministrazione comunale.

Al centro dell'importante struttura sono in fase di realizzazione la cappella, la camera mortuaria, i bagni e un porticato, oltre a delle nuove batterie di loculi, e presto si procederà anche a creare un'area dedicata a giardino delle rimembranze, dove tutti potranno avere la possibilità di fruire di modalità di sepoltura diverse da quelle tradizionali.

L'ampliamento è quindi in atto, anche se il nuovo cimitero è stato concepito come un'opera perennemente in progress, che verrà sempre migliorata. Per quanto riguarda la cappella, si tratta di una struttura di grandi proporzioni, che si sta realizzando al centro dell'area cimiteriale, con i portici e camera mortuaria. Una struttura moderna, sia sul fronte dei servizi, sia per la sicurezza. I lavori finora hanno particolarmente interessato la parte esterna, col completamento di una ampia area parcheggio, l'area servizi, i marciapiedi esterni e installata anche l'illuminazione pubblica, che interessa la strada di accesso, dal rione di Santa Maria. La strada però dovrà essere ancora completata, con l'allargamento della carreggiata e con la realizzazione di un marciapiede.

