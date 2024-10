A partire da mercoledì 9 ottobre, il Comune darà il via ad una serie di incontri con i cittadini, per dare il via al nuovo progetto legato al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Si procede quindi nell’ambito della predisposizione del nuovo appalto di affidamento del servizio di igiene urbana e la raccolta differenziata ad un nuovo operatore privato, col Comune che ha provveduto, con l’ausilio di una società specializzata nel settore, alla redazione del progetto del nuovo Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con l’intento di raggiungere migliori risultati sia in termini qualitativi che quantitativi delle percentuali di differenziazione che potranno avere un riscontro positivo anche in termini tariffari. “Per raggiungere obiettivi importanti- spiega l’Assessore all’Ambiente, Toto Listo- sarà fondamentale il coinvolgimento di tutta la cittadinanza che, insieme agli operatori che gestiranno il servizio, saranno i veri protagonisti di questo importante cambiamento. Dalla collaborazione fra utenti, amministrazione comunale e Società di Servizio, dipenderà infatti la possibilità di raggiungere, in tempi più o meno brevi, gli obiettivi che il nuovo Progetto si pone”. Il primo incontro con i cittadini si terrà il prossimo 9 Ottobre, nella sede del Centro Servizi Culturali in Via Gramsci, alle ore 18. Oltre agli amministratori comunali, interverranno anche Attilio Tornavacca, supervisore e coordinatore del Gruppo di professionisti, assieme ad ad altrui due tecnici, (Leonardo Brandas e Giuseppe Miccoli), che hanno costruito il piano industriale dei servizi di igiene urbana per il Comune di Macomer. "Sarà quella l’occasione, anche per i cittadini che parteciperanno- dice l'assessore- di porre quesiti, domande e indicazioni che potranno ulteriormente essere utili nella fase di partenza del nuovo Servizio".

