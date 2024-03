Le buste che vengono utilizzate per la raccolta differenziata, saranno distribuite i prossimi giorni. La distribuzione inizierà lunedì prossimo, l'11 marzo e protrarrà fino al 29 marzo. La consegna avverrà nei locali del piano terra, del vecchio palazzo ex Inps, in piazza Caduti sul Lavoro, dal lunedì al venerdì.

La mattina saranno consegnate dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Si tratta delle buste che il Comune distribuisce annualmente e gratuitamente agli utenti, che riguardano la raccolta differenziata dell'umido, il secco e la plastica.

Entro il prossimo autunno le buste e i mastelli saranno dottati di microchip, per controllare meglio la raccolta, con l'intento di aumentare ancora la percentuale per la premialità, che attualmente si attesta attorno al 77 per cento.

Entro il mese di maggio cambierà anche la gestione del servizio, attraverso il bando, il cui esito si saprà entro la prossima estate. Il Comune intende dare una stretta anche contro chi riempie le campagne di buste di rifiuti di ogni genere, con provvedimenti sanzionatori.

