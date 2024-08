Dalla zona di Funtana 'e Cannone sulla ex 129, a quella di Serigone, sulla ex Carlo Felice, le due strade di accesso più importanti, i cui tracciati sono ormai secolari, sono state finanziate le opere per la messa in sicurezza, per eliminare i pericoli di frane e la caduta di grossi massi sulla carreggiata.

La Provincia di Nuoro, infatti, sollecitata dall'amministrazione comunale, con una variazione di bilancio ha reperito le somme necessarie per la realizzazione, nella zona di Serigone, che era stata interessata da una frana lungo oltre 100 metri dal costone che sovrasta, di un muro di sostegno, per mettere a riparo la carreggiata da eventuali fenomeni franosi, quindi eliminare la strozzatura costituita dal transito a senso unico alternato, regolato da un semaforo, che tanti disagi sta creando. Si interverrà anche sulla parte iniziale della statale 129, sempre della Provincia, accesso principale da Nuoro, che sarà messa in sicurezza con l'eliminazione del fronte franoso e roccioso, che da sempre costituisce un pericolo per tutti i mezzi che vi transitano, soprattutto quelli pubblici. Il Comune ha recuperato i finanziamenti, che valgono 250mila euro, per la messa in sicurezza di tutto quel tratto di Funtana 'e Cannone.

C'è l'avviso pubblico di indagine di mercato che fa parte del piano regionale delle infrastrutture, con la rimodulazione del programma di interventi per la ex 129 e della viabilità adiacente. Si tratta di un finanziamento della Regione del 2018, che era andato perduto e che ora l'amministrazione comunale è riuscita a recuperare.

